Dolore e sconcerto a San Mariano per la morte di Carlotta Martellini

Aveva 18 anni appena compiuti e viveva a San Mariano Carlotta Martellini, la ragazza morta ieri in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto nell’isola greca di Mykonos, dove si trovava in vacanza con una comitiva di amiche.

Secondo una prima ricostruzione svolta dalla polizia greca, l’automobile noleggiata con cui viaggiava insieme ad alcune amiche è precipitato da una scogliera dopo essersi scontrata con un’altra vettura. I due veicoli sono caduti per diversi metri dal precipizio per poi fermarsi sugli scogli.

Per Carlotta Martellini, che occupava il sedile posteriore, l’impatto è stato fatale e i soccorsi vani. Le altre ragazze hanno riportato ferite più o meno gravi ma non sono in pericolo di vita.

Il gruppo di amiche pare stesse rincasando da una serata e sarebbero dovuti ripartire di lì a poche ore per tornare in Italia.

La morte di Carlotta lascia sgomenta una comunità intera, quella di San Mariano di Corciano. Sulla vicenda interviene anche il sindaco Cristian Betti: “È una tragedia che non può lasciare indifferenti. Un colpo al cuore per tutta la comunità corcianese. A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale il mio più sincero cordoglio ai familiari, a cui mando un abbraccio ideale carico di affetto”.

Intanto sull’account Instagram di Carlotta centinaia di commenti si stanno aggiungendo all’ultima foto pubblicata quattro giorni fa che la ritrae sulla riva della spiaggia greca.