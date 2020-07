Isole ecologiche, dove sono e come conferire i rifiuti per migliorare la raccolta differenziata

Aiutare e agevolare i cittadini nello smaltimento dei rifiuti e allo stesso tempo mantenere elevata la qualità della raccolta differenziata. Con questo intento nel Comune di Corciano sono state create due isole ecologiche informatizzate per il conferimento del secco residuo, plastica, metalli, carta e cartone.

I due impianti sono in via Settembrini, nel piazzale antistante la chiesa, e in via Ponchielli a Ellera, vicino alla casa dell’acqua ed è possibile accedervi tutti i giorni della settimana senza nessun vincolo di orario. Per farlo basta identificarsi con la tessera sanitaria dell’intestatario della bolletta Tari, la tassa sui rifiuti.

La procedura è semplice: la tessera sanitaria va strisciata sull’apposito lettore, con l’unica attenzione di rivolgere la banda magnetica verso sinistra. Per ricevere l’abitazione basta avvicinarsi allo sportello desiderato e sfiorare con la mano il sensore posto al disotto dello stesso, attendendo l’apertura dello sportello. A quel punto si possono conferire i rifiuti, utilizzando la precauzione di evitare quelli troppo voluminosi. Terminato il primo conferimento, sarà possibile prenotare il successivo avvicinandosi allo sportello desiderato e sfiorando con la mano il sensore. La chiusura di tutti gli sportelli e il completamento delle operazioni saranno quindi segnalate da un triplice suono acustico.

Per avere maggiori informazioni i cittadini possono telefonare al numero verde 800.23.91.95 dal lunedì al venerdì con orario 8-13 e 15-17 e il sabato dalle 8 alle 13.

Il volantino informativo del Comune di Corciano