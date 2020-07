Coronavirus: in Umbria accertati due nuovi positivi

Due nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore che fanno crescere a 1.452 i positivi totali dall’inizio della pandemia. Secondo i dati aggiornati dalla Regione salgono quindi da 13 a 15 gli attualmente positivi. Passano anche da

quattro a cinque i ricoverati in ospedale (nessuno in terapia intensiva).

Stabili nell’ultimo giorno i guariti, 1.357, e i morti, 80. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.129 tamponi, 108.430 complessivamente.