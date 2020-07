“Restart”: l’associazione Happy Art riparte dopo il coronavirus con un maxi evento

Happy Art torna con un evento che secondo gli organizzatori sarà il più grosso spettacolo post COVID-19. Rigorosamente all’aperto: “Saranno assolutamente rispettate – assicura l’ideatore Massimiliano Tortoioli – distanze e norma anti covid19, chiediamo esplicitamente di rispettare le regole per il bene di tutti, tornare a ridere e divertirsi si ma ancora attenzione massima ed estrema”. Per i primi arrivati ci sarà anche una bellissima sorpresa. L’ingresso è di 13 euro che comprendono spettacolo, libro e drink.

Durante la manifestazione che si terrà nella Cantina Goretti di Pila sarà presentato un nuovo libro, il diciannovesimo, dell’eclettico Massimiliano Tortoioli dal titolo “L’ombra di un silenzioso sconosciuto Covid 19”. Il volume in versione digitale è stato per tre mesi dal 10 marzo il più scaricato in Amazon Kindle.

Insieme alla mostra di abiti dipinti dell’artista Simona Costa, l’evento sarà anche l’occasione per la mostra collettiva contest “Scatta l’Arte”. “Dopo due edizioni virtuali – spiega lo stesso Tortoioli – finalmente presenteremo questo concept unico al pianeta e saranno presenti gli artisti che hanno partecipato alle due edizioni ed ovvio i vincitori del preziosissimo premio: un libro edito e distribuito in tutti i canali librari d’Italia”.

La colonna sonora dell’evento è stata affidata alle bravissime Black Sheeps che insieme ad Happy Art Events racconteranno il loro CD “Non aspettarmi sveglio”, con il musicista Alessandro Nardini e il cantante Luigi Gigio Marcelli. Coreografie a cura della Free Dance School, web radi partner Primantenna FM e riprese audio/video di Visualcam Associazione Culturale.