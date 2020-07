Riapre la casa dell’acqua di Corciano

Chiuse durante l’emergenza sanitaria, le case dell’acqua da lunedì 13 Luglio torneranno a disposizione dei cittadini.

La riapertura degli impianti è subordinata all’applicazione di misure di prevenzione, quali:

– dettagliata informativa agli utenti, con apposita cartellonistica;

– obbligo di utilizzo di mascherine e guanti durante le fasi di prelievo dell’acqua;

– realizzazione di segnaletica orizzontale a terra per il distanziamento degli utenti in attesa;

– messa a disposizione, presso ogni impianto, di prodotti igienizzanti per le mani e per le superfici in acciaio degli erogatori;

– incremento della frequenza di sanificazione degli erogatori.

La riapertura delle case dell acqua interesserà i comuni di Perugia, Corciano, Torgiano, Deruta, Bastia, Assisi, Cannara e Bettona secondo il seguente programma:

Lunedì 13 Luglio

Pian di Massiano, Perugia

La Cupa, Perugia

Ponte San Giovanni, Perugia

Villa Pitignano, Perugia

Via Parco, Corciano

Via Perugia, Torgiano

Martedì 14 Luglio

Via del Mosaico, Deruta

P.zza Togliatti, Bastia U.

Santa M. degli Angeli, Assisi

Via S. D’Acquisto, Cannara

Passaggio di Bettona, Bettona