Corciano Festival: quattro giornate nell’estate della ripartenza, ecco le anticipazioni

In modalità ridotta per le esigenze legate all’emergenza coronavirus, il Corciano Festival torna anche quest’anno per non far mancare l’appuntamento con una delle più longeve e importanti manifestazioni culturali dell’Umbria. L’edizione del 2020, la numero 56, avrà dunque un cartellone ridotto in quattro giornate con spettacoli all’aperto. Come anticipa Sofia Coletti sulle colonne de La Nazione Umbria, il Corciano Festival si svolgerà da giovedì 13 a domenica 16 agosto e cercherà di rispettare quella varietà di arti e linguaggi che ha sempre caratterizzato la manifestazione.

Scartata l’ipotesi cancellazione, comune e proloco sono al lavoro per definire il programma. Torna, adattata al momento, la formula consolidata che spazia tra teatro, musica, letteratura, arte e rievocazioni storiche. Sul fronte delle arti visive si conferma la collaborazione con Gabriele Perretta, curatore l’anno scorso del progetto “Stendale” con l’installazione di 70 grandi opere lungo le mura di Corciano. Stavolta la mostra sarà molto più semplice e ridotta, scrive La Nazione, anche per esigenze economiche.

Per il teatro ci sono contatti con il regista Maurizio Schmidt, da molte edizioni punto di riferimento del Festival. In programma anche un concerto e presentazioni di un libri, mentre per l’appuntamento con le rievocazioni storiche si sta pensando a un progetto con menestrelli intorno a un pozzo, musiche medievali e coreografie non in movimento. I contatti e l’organizzazione sono ancora in corso e nei prossimi giorni ci saranno di sicuro maggiori dettagli sul Corciano Festival.