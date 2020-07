Edilizia e urbanistica: appuntamenti più semplici con l’agenda on-line

Dopo l’avvio del portale Suape, l’Ufficio Urbanistica-Edilizia del Comune di Corciano ha implementato il modulo “agenda on-line” per le prenotazioni degli appuntamenti. “Si tratta di un servizio per i cittadini ed i tecnici – dice l’assessore Francesco Mangano – che offre due opportunità per le Pratiche Edilizie e le Pratiche Urbanistiche, secondo il calendario e gli orari di ricevimento adottati con l’ordinanza di riapertura uffici post covid”. “I nostri Uffici sono sempre aperti al pubblico secondo l’orario tradizionale – spiega ancora – l’agenda on-line ci consente di dare risposte puntuali ed organizzare il lavoro, ottimizzando anche i tempi dei tecnici”.

Sul sito istituzionale nella sezione dedicata ai servizi dell’Area Urbanistica Edilizia Suape sono stati inseriti i link per i cittadini: Servizio pratiche edilizie: https://old.comune.corciano.pg.it/index.php/component/pbbooking/view?controller=pbbooking&cal_id=4&serv_id=23; Servizio pratiche urbanistiche: https://old.comune.corciano.pg.it/index.php/component/pbbooking/view?controller=pbbooking&cal_id=4&serv_id=24. Sempre sull’home page del sito istituzionale è stato inserito un avviso di attivazione del servizio. L’assessore Mangano ringrazia l’ufficio per i risultati ottenuti nella digitalizzazione Sportello Suape. “Il responsabile dell’Area ed il team di collaboratori stanno portando avanti un ottimo lavoro di snellimento delle pratiche ed oggi il nostro Comune offre oggettivamente un servizio comodo, veloce e tracciabile per rispondere efficacemente alle istanze dei cittadini e gestire i procedimenti con efficienza”