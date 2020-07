“Randagility”, il centro cinofilo di Castelvieto festeggia un anno di vita

Un piccolo grande sogno che si è realizzato e che vuole fortemente proseguire. Così può essere riassunto “Randagility”, centro cinofilo fondato da un gruppo di amici a Castelvieto di Corciano e specializzato nell’Agility Dog, disciplina che consiste in un percorso ad ostacoli che il cane deve superare correttamente nel minor tempo possibile, guidato dal suo conduttore. Esattamente un anno fa l’inaugurazione, a cui hanno partecipato tante persone insieme ai loro amici a quattro zampe e il sindaco di Corciano, Cristian Betti.

A distanza di un anno, Giuseppina Cenci, tra le fondatrici del centro, tira le prime somme: “Volevamo avere un luogo dove i nostri amici a quattro zampe, insieme ai loro proprietari potessero imparare a conoscersi, potessero creare il binomio, l’affinità, dove potessero crescere insieme, dove potessero fare anche sport cinofili”.

Un sogno che si è realizzato grazie all’impegno di tutti i soci: “Siamo partiti da zero – spiega – lavorando il sabato, la domenica, la sera, ci siamo autofinanziati, con fatiche, sudore e anche risate e divertimento e alla fine l’ex campo sportivo, che era oramai in disuso, è tornato a splendere di verde e di colori”.

Pian piano l’attività è cresciuta, la ‘famiglia’ di istruttori si è allargata: “Siamo partiti con un solo istruttore di Agility Dog, Gianluca Bonifazi, con esperienza pluriennale nell’insegnamento e nel praticare questo fantastico sport cinofilo. Bruno, soprannominato Coccio, Coach in dialetto, ha partecipato a tanti mondiali di Agility Dog, ottenendo fantastici risultati. Nel giro di pochi mesi i nostri istruttori sono arrivati a tre. Si sono aggiunti alla nostra grande famiglia Luca Rosatini, esperto di obbedienza di base, puppy class, ricerca olfattiva, ricerca del tartufo, esperto nel recupero comportamentale e nell’insegnare il rifiuto dell’esca avvelenata e Gioia Garzini, anche lei istruttrice professionista, esperta in obbedienza di base, puppy class, recuperi comportamentali, attualmente insegna la Rally Obedience, alto sport cinofilo la cui pratica sta aumentando in maniera esponenziale in tutta Italia”.

Giuseppina Cenci spiega poi come è nato il nome del centro, Randagility: “Potrebbe sembrare un nome strano, ma in realtà no. Se riflettiamo, ognuno di noi, ogni essere vivente, uomo, animale, insetti, uccello, chiunque, ha un bisogno primario, di trovare una sua casa, un suo riparo, un posto dove si possa sentire al sicuro, dove rilassarsi, ma non sempre questo si trova subito, prima si è costretti a vagare un po’, si è un po’ randagi”.

Elvira Becchetti, presidente del centro, è entusiasta di quanto creato: “Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in noi, che ci hanno sostenuto e che ancora oggi lo fanno, anche solo con un semplice complimento, con un semplice sorriso e – sottolinea – che credere nei sogni non è sciocco, anzi, ti fa crescere e migliorare sotto tanti aspetti della vita”.

La fotogallery del centro cinofilo