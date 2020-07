Scendono da 14 a 13 gli attualmente positivi al Covid in Umbria e da quattro a tre i ricoverati in ospedale (nessuno in intensiva). E per il terzo giorno consecutivo non si registrano nuovi contagi rilevati, 1.447 complessivamente, in base a quanto riporta il sito della Regione.

Salgono invece a 1.354 i guariti, più uno rispetto a ieri. Stabili a 80 i deceduti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.162 tamponi, 101.557 dall’inizio della pandemia.