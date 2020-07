L’istituto Bonfigli e la didattica a distanza: i lavori dei ragazzi durante la quarantena

La scuola è finita un mese fa senza poter riaccogliere i ragazzi nelle aule, a causa dell’epidemia di coronavirus, e per l’Istituto comprensivo “Benedetto Bonfigli” di Corciano è il momento di tirare le somme e valutare le attività di didattica a distanza svolte nel periodo di quarantena.

Attività tra le più disparate, che hanno visto gli alunni dell’istituto impegnarsi al massimo nonostante la lontananza e le difficoltà. Ogni classe si è impegnata in attività che aiutassero a esorcizzare la paura e a comprendere la particolarità del momento. Tantissimi disegni dedicati al coronavirus e alla salute, piccole opere realizzate con il pongo, il numero del giornalino della scuola, gli autoritratti e le foto.

E poi la raccolta di racconti gialli realizzata dalla 2°A, le attività della 2° D dedicate al Dantedì, cioè il 25 marzo, giornata dedicata a Dante Alighieri, piccoli esperimenti scientifici svolti tra le mura di casa, attività di educazione civica, le presentazioni dedicate al mondo dell’arte. Il tutto è staro raccolto in un video che l’istituto ha messo a disposizione per non dimenticare mai l’importanza di questo periodo così particolare.