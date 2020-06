TARI, a Corciano si paga dopo l’estate e a rate. Pierotti: “Lavoriamo anche sui risparmi di cassa”

La tassa dei rifiuti (TARI) i Corcianesi la pagheranno dopo l’estate e volendo in tre rate fino a gennaio 2021. Dal Comune arriva la proroga di ulteriori tre mesi per le scadenze dei pagamenti della TARI, che slittano da giugno a settembre, per venire incontro alle difficoltà delle famiglie e delle imprese per la crisi del Covid19. “Un’iniziativa presa dalla commissione che abbiamo costituito durante l’emergenza sanitaria – dice il vicesindaco Lorenzo Pierotti – composta da tutte le forze di maggioranza e di opposizione, per aiutare i cittadini e i commercianti nella difficile ripresa dopo la crisi del Coronavirus”.

Nel frattempo la commissione politica costituita da maggioranza e minoranza non appena scattata l’emergenza sanitaria sta lavorando per abbattere il costo della tassa cercando ogni possibile risparmio dal bilancio comunale. “Nella prossima seduta prevista per metà luglio – spiega Pierotti – sapremo quanto ‘ristoro’ arriverà dallo stato alle casse comunali”.

La delibera portata in consiglio comunale a firma dell’assessore al Bilancio e Vicesindaco dispone il rinvio delle date di scadenza della rata unica e delle tre rate della Tari 2020. Il consiglio comunale all’unanimità l’ha approvata nella riunione del 29 giugno. Ecco le nuove scadenze della TARI 2020: si potrà pagare in soluzione unica a settembre 2020 oppure in tre rate: settembre 2020, novembre 2020 e gennaio 2021. Una misura che si aggiunge agli altri provvedimenti presi dal Comune, come l’ordinanza e la delibera per i tavolini gratis a ristoranti, bar e caffè. La delibera dispone lo slittamento delle date di scadenza della rata unica e delle quattro rate della Tari 2020.

“L’emergenza epidemiologica – dice ancora Pierotti – ha indebolito la città nel suo complesso, con ricadute negative non solo sulle attività produttive, sociali e turistiche, ma anche sulle famiglie. Abbiamo deciso di intervenire con solerzia a sostegno di tutto il tessuto economico e sociale. Una delle possibili misure agevolative di primo sostegno ai cittadini e alle attività commerciali è rappresentata dallo spostamento dei termini di pagamento della TARI, posticipandoli rispetto a quelli ordinari. Pertanto, il contribuente potrà versare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o, in alternativa, ha facoltà di effettuare il pagamento suddividendo l’ammontare complessivo in tre rate tutte ampiamente posticipate fino a gennaio 2021″.