Incidente sul Raccordo Perugia-Bettolle fra Corciano e Olmo

Sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle è rimasta chiusa temporaneamente la carreggiata in direzione Perugia tra gli svincoli di Corciano (km 46,750) e Olmo (km 49) per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante finito fuori strada. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale con uscita obbligatoria allo svincolo di Corciano e rientro allo svincolo di Olmo.

Due squadre della centrale dei Vigili del Fuoco sono intervenute sul luogo dell’incidente, poco prima della rampa di accesso per chi proviene da Olmo. Un camion che trasportava un escavatore è finito fuori strada.

Altri mezzi non sono stati coinvolti e i due occupanti hanno riportato solo ferite lievi infatti il camion è finito nel terrapieno che c’è tra la fine del viadotto e la rampa di accesso.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, non ha coinvolto altri veicoli. Due persone sono rimaste ferite.

Il personale Anas s è recato sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.