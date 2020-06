Dal Torrione alla via panoramica: la visita guidata alle bellezze di Corciano

Una giornata per scoprire le bellezze di Corciano. A organizzare l’evento, previsto per domenica 28 giugno, è “Guide in Umbria”, società che da oltre un decennio offre visite guidate della nostra regione. La passeggiata organizzata condurrà i curiosi e i turisti alla scoperta dello sviluppo urbanistico di Corciano, dal Palazzo di Coragino alla costruzione dell’imponente Torrione di Porta Santa Maria.

Corciano, che può fregiarsi di far parte dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, custodisce le gesta di Coragino e Carnaletto, dei Della Corgna e di personaggi meno noti come Fabrizio Ballarini, che potranno essere riscoperto durante il tour.

La passeggiata che si snoderà tra i vicoletti e le scalinate del borgo avrà il suo culmine lungo la via panoramica, che è ciò che resta del camminamento medievale di guardia e di difesa. L’appuntamento è fissato per le ore 10 di domenica 28 giugno in Piazza dei Caduti, con prenotazione obbligatoria su Whatsapp al 3493697051. Il costo della visita, che durerà un paio d’ore, è di 10 euro e sarà gratuita per i bambini sotto i 12 anni. Per poter effettuare la visita sarà necessario indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza.