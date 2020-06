Coronavirus: in Umbria un nuovo caso e un decesso

Un nuovo positivo al coronavirus accertato in Umbria, 1.439 totali, dove nell’ultimo giorno è stato registrato un altro morto, 79. Emerge dai dati aggiornati dalla Regione sul proprio sito. Scendono comunque da 19 a 16 gli attualmente positivi. grazie ai tre nuovi guariti, ora 1.344. In calo da cinque a quattro i pazienti Covid ricoverati negli ospedali, uno dei quali in terapia intensiva. Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 1.007 tamponi, 90.838 totali.