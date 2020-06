Volley: Ellera riparte con gli allenamenti delle giovani pallavoliste

La Ellera volley, dopo il blocco imposto dalla pandemia per covid-19, ha deciso di ripartire con gli allenamenti del proprio settore giovanile. E’ da lunedì 8 giugno che le giovani dell’under 12 e under 13 sono tornate nella palestra di Via della Cooperazione per la ripresa l’attività, naturalmente suddivise in vari gruppi per non essere numerose e quindi mantenere le dovute distanze tra atlete ed allenatori, e nel rispetto di tutti i protocolli e presidi sanitari del caso, quali disinfezione dei palloni o altri materiali di allenamento, della palestra tra un gruppo e l’altro, igieneizzante per le mani.

Le ragazzine comunque, durante tutto il periodo di pandemia hanno svolto degli esercizi per tenersi in forma e per stare allo stesso modo in contatto tra di loro e questo grazie ad allenamenti tenuti due volte a settimana in videoconferenza con l’allenatrice Barbara. A lungo andare però l’entusiasmo iniziava un a diminuire ed è per questo che la società appena ha potuto ha deciso di riprendere l’attività, e la voglia e l’entusiasmo delle bambine è stata così tanta che tutti i genitori dei due gruppi hanno dato il proprio consenso nel riprendere l’attività in palestra.

Occorre quindi dire che, nonostante tutte le accortezze da dover tener presente, l’attività sta riprendendo gradualmente e con i volti felici di tutti e speriamo che con il passare del tempo, le restrizioni per questo sport possano essere sempre meno, per fare in modo da poter tornare a giocare quanto prima a quel gioco che si chiama pallavolo.