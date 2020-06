Il tandem è pronto: Luca Aiello parteciperà all’Ironman di Cesena insieme a Simone Cavallini

A febbraio si era detto pronto all’Ironman e ora l’atleta non vedente Luca Aiello ha annunciato che parteciperà, unico sportivo del centro Italia, alla gara nazionale in programma il 20 settembre 2020 a Cesena. Ad affiancarlo per la società sportiva Triathlon Elephant Trasimeno sarà l’atleta Simone Cavallini, già Ironman varie volte. Tre le specialità da affrontare: la prima con 1.900 metri di nuoto, si passerà poi al ciclismo in sella ad uno speciale tandem per un tratto di 90 km e infine la corsa di 21 chilometri.

In questi giorni il presidente della Umbria Group (società internazionale che produce componenti aerospaziali) Antonio Baldaccini ha donato ad Aiello il tandem che da tempo era in fase di realizzazione proprio per l’atleta ed è stato definitivamente assemblato nelle sue parti grazie all’esperienza e alla professionalità di Alberto Pagnottini della Racingbike che ne ha studiato anche la parte anatomica dei sellini. Inoltre in occasione del primo check del tandem, presso la pista ciclabile di Pian di Massiano, sono stati consegnati anche i caschi di cui grafica ed estetica, come per il tandem, sono state curate dalla società Pauselli.

Grazie alla sensibilità di tutti questi imprenditori umbri, Luca Aiello e Simone Cavallini, che sarà guida e occhi per Luca nelle fasi dello svolgimento delle tre specialità, potranno finalmente intraprendere gli allenamenti per testare le modalità di guida del primo tandem costruito con determinati accorgimenti per le esigenze specifiche di Aiello. Questo tenace quarantenne è già un apprezzato sportivo con riconoscimenti ricevuti in passato e che ora si appresta ad affrontare la nuova e impegnativa esperienza agonistica con eccezionale entusiasmo e una fiducia emotiva di grande spessore nei confronti del suo amico nonché inseparabile supporto e guida Simone. La storia di Luca come quella di altri sportivi tra cui spicca, oggi più che mai, la figura di Alex Zanardi , ci insegnano che a volte i limiti sono solo nella nostra immaginazione perché volere è potere.