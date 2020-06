Giovani e lavoro, il Progetto Stage diventa Campus for job: ecco come partecipare

“Il decennale Progetto Stage non si potrà svolgere quest’anno nella sua forma consueta, cosi abbiamo pensato a un qualcosa di altrettanto unico. L’intento rimane quello di colmare il divario esistente tra il mondo della preparazione teorica scolastica e quello della realtà lavorativa fornendo nuove competenze più specifiche”. Così Sara Motti, assessore alla pubblica istruzione e coesione sociale del Comune di Corciano, introduce “Campus for Job”. Previsto nel mese di luglio è destinato ai ragazzi dai 16 ai 19 anni residenti nel comune di Corciano che hanno la volontà di mettersi alla prova.

“Dopo mesi di lockdown, in cui i ragazzi sono stati costretti a rimanere isolati – spiega ancora l’assessore – questo campus si presenta come un’occasione unica per socializzare e implementare le competenze in vista di un futuro lavorativo”.

Le attività che si svolgeranno saranno tra le più disparate tra cui la stesura del Bilancio di Competenze, uno strumento che serve a mappare le proprie abilità con l’obiettivo di conoscere sé stessi per imparare a muoversi nel mondo del lavoro. I ragazzi potranno conoscere in prima persona la rete territoriale dei servizi per l’impiego e la formazione professionale e universitaria grazie a incontri organizzati con referenti dei servizi territoriali che operano nell’ambito delle politiche attive per il lavoro e con la formazione professionale: ARPAL Umbria, Agenzie di collocamento private, Università degli Studi di Perugia e I.T.S. ma anche il tessuto produttivo locale. “I nostri giovani – prosegue Motti – grazie al supporto degli operatori della Cooperativa Frontiera Lavoro approfondiranno argomenti che sono propedeutici all’ingresso nel mondo del lavoro e, pertanto, rientrano in quella fase ‘pratica’ così accattivante per quanti, negli anni, hanno frequentato i nostri Stage. Inoltre, potranno conoscere le aziende del territorio e la loro organizzazione e produzione, attraverso incontri con imprenditori”.

Non mancheranno, inoltre, giochi di squadra, perché attraverso lo strumento del gioco si sviluppa il senso di appartenenza ad una squadra e il rispetto dei ruoli e compiti di ogni giocatore per sviluppare una sana competizione. Le attività si svolgeranno dall’8 al 31 luglio nella sala dell’Antico Mulino a Corciano, messa a disposizione dall’amministrazione comunale dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Nel pieno rispetto delle normative anti-contagio ci sarà ogni mattina il triage giornaliero all’ingresso del servizio (misurazione temperatura, consegna mascherine e igienizzante per mani) e ingressi e uscite organizzate in modo da evitare assembramenti. Per fare domanda basta compilare un modulo, che già da lunedì 22 giugno si può trovare nel sito del comune di Corciano, e inviarlo tramite e-mail all’indirizzo servizisocioeducativi@comune.corciano.pg entro venerdì 3 luglio alle 13:00.