La Molini Popolari Riuniti non sente la crisi: fatturato in crescita

Un’azienda che tiene botta nonostante la crisi. È tempo di bilanci per la Molini Popolari Riuniti, storica cooperativa del Corcianese che nel 2001 si è fusa con il Molino di Umbertide ed è diventata una realtà leader nella produzione di mangimi e pane, nei servizi all’agricoltura, nella produzione di latte, olio e vino. Tra il 23 e il 26 giugno si terranno le assemblee separate dei soci.

In particolare, mercoledì 24 giugno, i soci che risiedono nei comuni di Perugia e del lago Trasimeno potranno recarsi in sede a Umbertide o collegarsi al sito dell’azienda per assistere all’assemblea e votare il bilancio 2019. L’appello alla partecipazione arriva da parte di Edoardo Bartoccini, vicepresidente della cooperativa.

Un bilancio, fanno sapere dall’azienda, che vede “un fatturato in crescita, che si attesta con un valore complessivo di oltre 67 milioni di euro e un utile di 716.225 euro. Risultati che portano la Mulini Popolari Riuniti a livello nazionale con indici di gestione tutti in tendenza migliorativi. Un gruppo di più di 180 dipendenti che anche in questi nefasti mesi si sta caratterizzando per una costanza nella crescita economica e nei progetti di espansione”