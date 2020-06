Coronavirus: continua la discesa degli attualmente positivi in Umbria

Continuano a scendere gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria, oggi 23, cioè due meno di ieri. Nell’ultimo giorno – in base ai dati della Regione – non sono state rilevate nuove positività, 1.437 i casi dall’inizio della pandemia, con i 1.075 tamponi eseguiti (85.586 in tutto). Rimane invariato anche il numero della vittime, 77. Aumentano invece i guariti, 1.377 (due più di ieri), e scendono da nove a sette i ricoverati in ospedale, due dei quali in terapia intensiva.