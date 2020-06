Sport: ecco come accedere ai contributi Coni a fondo perduto per società e associazioni

“Mi auguro che la ripartenza per le associazioni e società sportive, del nostro territorio, sia la più serena e distesa possibile”. A dirlo Andrea Braconi, assessore allo sport e associazionismo del Comune di Corciano che rinnova la vicinanza a tutti i sodalizi del territorio. Ben consapevole delle difficoltà che stanno incontrando in questo periodo difficile, vuole comunque ricordare loro di accedere, al più presto, ai contributi a fondo perduto messi a disposizione dal Governo proprio con l’intento di fronteggiare l’inevitabile crisi economica generata dal Covid 19.

“Le risorse disponibili ammontano a 50 milioni di euro – spiega Braconi – che si aggiungono alle risorse a disposizione del mondo sportivo di base, pari ad ulteriori 22 milioni di euro, stanziate in seguito al protocollo d’intesa tra l’ufficio per lo sport della Presidenza dei Ministri, il Coni, il Comitato Italiano Paraolimpico e la società Sport e Salute Spa”. Un’opportunità che sarebbe un peccato sprecare, per questo l’assessore esorta a prendere visione del decreto e in particolare dell’allegato contenente i “Criteri per l’accesso ai finanziamenti a fondo perduto per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche”.

“Per presentare le domande occorre utilizzare una piattaforma web il cui indirizzo è stato pubblicato sul sito dell’Ufficio per lo sport (https://www.sportgov.it/bonus-locazione/it/home/) – dice ancora Braconi – Sono previste due sessioni, regolate appunto dalle norme indicate nelle Linee Guida allegate al Decreto dell’Ufficio per lo Sport (http://www.sport.governo.it/media/2157/allegato-1-criteri-per-laccesso-ai-finanziamenti.pdf). La prima finestra è già accessibile dalle 12:00 del 15 giugno e terminerà alle 20:00 del 21 giugno, la seconda sarà aperta dalle 12:00 del 22 giugno per terminare alle 20:00 del 28 giugno. Mi auguro – conclude – che questa informazione passi tempestivamente e che altrettanto velocemente le società e le associazioni si attivino”.