Vicenda “Gastronomia Umbra”, la maggioranza corcianese sollecita sindaco e giunta

I gruppi consiliari della maggioranza corcianese (Partito Democratico, Lista Civica “Cristian Betti Sindaco”, Italia Viva e Partito Socialista Italiano) esprimono solidarietà e vicinanza ai lavoratori della ditta di Taverne “Gastronomia Umbra” e alle loro famiglie. È quanto si legge in un ordine del giorno in cui i gruppi impegnano il sindaco Cristian Betti e la giunta comunale “a porre in essere, per quanto di propria competenza – si legge – ogni azione da effettuare con le organizzazioni e le istituzioni competenti per il reintegro del livelli occupazionali, e la definizione di un piano industriale di rilancio dell’azienda, solido e credibile, tale da scongiurare ulteriori difficoltà e che riporti l’azienda a ritrovare ben presto il suo ruolo nel settore gastronomico locale”.

“Premesso che in data 21 Maggio 2020 – esordisce il documento – quattordici lavoratori dell’ Azienda Gastronomia Umbra hanno ricevuto una lettera di licenziamento, senza alcun preavviso. L’azienda avrebbe deciso di procedere alla totale esternalizzazione dell’attività produttiva a mezzo di appalto servizi. Considerato che, i lavoratori sono parte integrante della realtà produttiva e sociale dei nostri territori ed abbiamo il dovere di difendere il loro diritto al lavoro, salvaguardando i redditi di famiglie già messe a dura prova dall’emergenza sanitaria in corso”.

I gruppi della maggioranza di centrosinistra sottolineano che in questo periodo di emergenza sanitaria Covid 19 ed economica, è sentita ancora più forte la responsabilità, di chi con professionalità e competenza, ha dimostrato da anni di saper valorizzare la tipicità del nostro territorio e ricordano che dopo i primi incontri tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori, la proprietà ed il Sindaco del Comune di Corciano, è stato fissato un incontro con l’assessore regionale allo sviluppo economico, al fine di affrontare da subito la questione e costruire soluzioni credibili.