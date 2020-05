Riapre la biblioteca comunale “Gianni Rodari”: gli orari e le regole da seguire

Martedì 26 maggio è una giornata importante per i lettori e per tutti i cittadini di Corciano: riapre infatti la biblioteca comunale “Gianni Rodari”, con orari e regole ben precisi per garantire la sicurezza e le norme di distanziamento sociale.

In particolare ci saranno due accessi separati, uno per la restituzione (Sala “XX secolo”, adiacente la biblioteca, ingresso sotto il loggiato), l’altro per il prestito (l’ingresso consueto della biblioteca). Saranno obbligatori l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani per poter accedere alla struttura. L’entrata sarà consentita a una persona alla volta: una per l’ingresso per la restituzione e una per la zona prestiti, mentre i bambini potranno essere accompagnati da un genitore. In caso di fila la precedenza verrà data agli anziani over 75, alle donne incinta o con figli tra 0 e 6 anni.

Dalla biblioteca fanno sapere che è fortemente consigliato prendere appuntamento (tramite telefono – 0755188291, e-mail – biblioteca@comune.corciano.pg.it, o tramite OPAC, il catalogo regionale – http://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do) e indicare in anticipo i testi da reperire. I lettori non potranno accedere liberamente agli scaffali, ma dovranno essere per forza accompagnati. Gli orari di apertura sono i seguenti: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30, mentre il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

La riapertura dei servizi sarà graduale: al momento non si potrà accedere alle sale studio, alla postazione internet, non sarà possibile fermarsi in biblioteca per la lettura e la consultazione di libri e periodici; restano sospese la bancarella del passalibro e le iniziative per bambini e adulti. Per quanto riguarda la restituzione, si inizierà con quelli che sono andati in prestito prima della quarantena (la scadenza è stata comunque prorogata al 30 giugno).

In base alle direttive su tale materia, tutti i documenti tornati dal prestito saranno sottoposti a un isolamento di 10 giorni e quindi non saranno immediatamente disponibili, in modo da poterne consentire la sanificazione.