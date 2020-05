Prima infanzia, il servizio di supporto telefonico ai nuclei familiari continua

In attuazione della fase due dell’emergenza Covid-19, nuovo protocollo tra il Comune di Corciano e la Cooperativa Nuova Dimensione. A parlarne, l’assessore alla scuola Sara Motti che spiega “tutte le attività degli asili nido in concessione nel nostro comune nelle sedi di Albero Azzurro, Arcobaleno e Pane e cioccolata, sono state sospese dal 5 marzo 2020 in base a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020, ma con questo nuovo protocollo tra l’ente e la Cooperativa Nuova Dimensione, si ha una rimodulazione del servizio socio educativo per la prima infanzia affinché diventi un servizio domiciliare educativo gratuito per le famiglie. Otre a questa importante novità si continuerà comunque a fornire un servizio di supporto telefonico ai nuclei familiari a cura del coordinatore pedagogico”.

Gli utenti rimangono i piccoli già iscritti agli asili nido Albero Azzurro, Arcobaleno e Pane e cioccolata dando precedenza alle richieste delle famiglie secondo alcuni criteri prioritari “ad esempio – aggiunge l’assessore – dando precedenza ai figli di sanitari e forze dell’ordine o bambini con grave situazione di disagio socio-psicologico segnalati dal servizio sociale. Si tiene conto ovviamente tra le precedenze anche bambini portatori di handicap o i figli di genitori che lavorano entrambi o che lavorano in smart working. Le famiglie interessate ad attivare il servizio – ribadisce Motti – devono presentare la domanda direttamente alla Cooperativa per il tramite della Coordinatrice pedagogica. Il servizio verrà attivata al massimo entro le 24 ore dalla richiesta”.

Il Servizio educativo domiciliare potrà essere svolto dal lunedì al venerdì per massimo 5 ore al domicilio del minore articolato in due fasce giornaliere: al mattino 7,30-12,30; 8-13; 8,30-13,30; al pomeriggio dalle ore 14 alle 19 o 14,30-19,30. Il servizio può essere svolto anche a giorni alterni e quindi permette di far accedere più famiglie/minori. “Il servizio rimarrà attivo per tutto il mese di giugno – conclude – è un modo per stare vicino alle famiglie in questo momento di estrema difficoltà e per aiutare i bambini a tornare ad una nuova normalità con il contatto con le proprie educatrici.”