Sport: arriva il bando “Mutuo liquidità” per le associazioni, da lunedì richieste on line

“Stiamo costantemente in contatto con le associazioni da remoto e le riunioni in teleconferenza sono una costante; ascoltiamo tutti, ne raccogliamo le istanze così da avere un quadro il più aderente possibile alla realtà da consentirci di pianificare al meglio, al tempo stesso però, stiamo attenti a dare massima diffusione a tutte quelle possibilità che sono ‘ossigeno’ in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo”. A dirlo, Andrea Braconi, assessore allo sport e innovazione tecnologica del Comune di Corciano alla vigilia dell’apertura da parte del Credito Sportivo – lunedì 18 maggio – del bando “mutuo liquidità”, come da informativa del CONI giunta all’attenzione delle amministrazioni.

Parallelamente all’avvio della seconda parte della Fase2, infatti, proprio da inizio settimana le ASD e le SSD, iscritte al Registro CONI o alla Sezione parallela CIP e regolarmente affiliate a Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva da almeno 1 anno, potranno accedere direttamente dall’home page del sito www.creditosportivo.it a una sezione dedicata alle misure di sostegno collegate all’emergenza epidemiologica Covid-19.

La misura denominata “Mutuo Light Liquidità”, assistita dalle agevolazioni dei Fondi Speciali, consentirà ad Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche di accedere a finanziamenti a tasso zero e senza garanzie, fino a 25 mila euro. I finanziamenti, della durata massima di 6 anni, vanno da un importo minimo di 3 mila euro a un massimo di 25 mila euro e comunque in misura non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato.