Coronavirus: diminuiscono ancora i ricoverati in Umbria

Continuano a diminuire i pazienti Covid che in Umbria sono ricoverati, 44 in totale, -4 rispetto a ieri, 4 dei quali (-2) in terapia intensiva. Registrato un solo positivo in più rispetto a domenica, 1.412 in tutto, con 551 tamponi, poco più di un terzo degli altri giorni. E’ il quadro che emerge dai dati aggiornati alle 8 dalla Regione. Gli attualmente positivi sono 149 (-8).

I guariti sono 1.192 (+9) e 41 i clinicamente guariti (-3). Ancora stabile il numero dei deceduti, 71. Le persone in isolamento domiciliare sono 701 (-60) e 17.922 (+90) quelle che ne sono uscite. Nel complesso sono stati eseguiti 47.474 tamponi.