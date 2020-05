Al via Suape 3.0, la piattaforma per pratiche in edilizia, urbanistica e attività produttive

Corciano farà parte della rosa dei 28 Comuni umbri dotatisi della nuova piattaforma digitale SUAPE 3.0 (Sportello Unico Attività Produttive, Edilizia, Ambiente). Operativa dall’11 maggio, la nuova piattaforma accessibile all’indirizzo https://suape.regione.umbria.it/corciano consentirà il deposito digitale delle pratiche di urbanistica, edilizia, ambiente, e della maggior parte di quelle inerenti alle attività produttive (solamente quelle per le quali esiste la modulistica unificata approvata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni – ndr) e il completamento dell’istruttoria con le medesime modalità, rendendo gli interessati – i tecnici accreditati – capaci di consultare i fascicoli da remoto.

Alla finalità più immediata dei risparmi di tempo, carta e spazio di archiviazione si aggiungono la garanzia di tracciabilità e di trasparenza amministrativa. Il nuovo servizio, attivato grazie alla convenzione stipulata con Umbria Digitale ed al quale hanno lavorato gli uffici del Comune insieme agli Assessorati alle Attività Produttive e all’Innovazione, è stato presentato ai tecnici nel corso di una conference call, cui hanno partecipato geometri, ingeneri, architetti ed alti operatori del settore. “Il SUAPE – sottolinea l’assessore Francesco Mangano (attività produttive) – rappresenta un risultato importante, perché mira a ridurre i tempi di completamento delle pratiche, garantendo trasparenza ed efficienza. I tecnici potranno accedere al portale con la propria identità digitale per depositare documenti, istanze, richieste e per monitorare l’istruttoria di ogni singolo procedimento”.

Come evidenzia l’assessore Andrea Braconi (innovazione tecnologica) “SUAPE, che sarà interfacciato con il nuovo portale istituzionale, è accessibile anche tramite cellulare, consentirà una maggiore interazione a livello comunale, regionale e nazionale, garantendo risparmi e tracciabilità delle pratiche. D’altra parte il futuro passa anche nella trasformazione di tutta la parte cartacea in digitale! Un grazie particolare – conclude – ai nostri uffici, che in questo periodo difficile e problematico si sono messi a disposizione, insieme a Umbria Digitale, per consentire che il servizio fosse attivo ed hanno avanzato richieste per migliorarlo ed adattarlo alle esigenze del territorio”.

Il passaggio ad una modalità unitaria sarà graduale e, come evidenzia Barbara Paltriccia responsabile area cultura turismo e sviluppo territorio “verrà consentito il doppio canale, cioè la presentazione sia tramite il nuovo portale, sia tramite la PEC dedicata (suap.comune.corciano@postacert.umbria.it) fino al 13 giugno, dopodiché, conclusa la fase sperimentale, le pratiche non inoltrate tramite il portale SUAPE 3.0 saranno dichiarate irricevibili”. Fino ad oggi, precisa l’architetto Luca Lombardo responsabile area urbanistica, edilizia privata e SUAPE “le pratiche del mio settore pervenivano attraverso la piattaforma Halley, eccetto i permessi per costruire presentati in cartaceo.

L’emergenza Covid ci ha fatto fare un piccolo passo avanti, perché con la chiusura degli uffici ne abbiamo consentito l’inoltro via Pec, con il risultato di spingere già l’utenza verso la modalità digitale”. L’introduzione del SUAPE ha stimolato un grande lavoro di squadra a livello comunale e, come conclude Lombardo “ci siamo interfacciati con l’ufficio protocollo e Daniela Vincenzini ed il settore tecnico con l’ingegner Cillo e gli informatici per predisporre il ‘protocollatore virtuale’, un collega digitale che riceverà le pratiche in ingresso 24 ore su 24 assegnando loro il numero di riferimento”.

Monica Rosati

Ufficio Stampa Comune di Corciano