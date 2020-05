Spesa Sospesa: in arrivo a Corciano il progetto per aiutare chi ne ha più bisogno

Nell’ultimo Consiglio Comunale di Corciano il Movimento 5 Stelle ha proposto l’avvio di un patto di collaborazione per la solidarietà attraverso la diffusione sull’intero territorio comunale del progetto Spesa Sospesa. La proposta ha riscosso l’approvazione del sindaco Betti, dell’Assessore ai Servizi Sociali Motti e della quasi totalità dei consiglieri. “Ci auguriamo – affermano i consiglieri comunali del M5S Chiara Fioroni e Mario Ripepi – che già a partire dai prossimi giorni il progetto possa avere avvio e diffondersi tra gli esercizi di generi alimentari”.

In base alla proposta dei pentastellati l’idea consiste nel collocare, nei supermercati e nei negozi di generi alimentari aderenti all’iniziativa, appositi contenitori che pubblicizzino il “PROGETTO SPESA SOSPESA” con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, in cui i consumatori, dopo aver fatto la spesa, potranno lasciare alcuni dei prodotti alimentari a lunga conservazione acquistati come pasta, biscotti, latte, riso, pomodori, farina, olio, zucchero.

I prodotti donati verranno raccolti e distribuiti periodicamente dai volontari delle associazioni che aderiranno al Patto di Collaborazione – ad oggi ricordiamo che sono attivi sul nostro territorio Comunale i volontari di Protezione Civile, Ovus e Croce Rossa di Corciano – i quali, in collaborazione con l’ufficio Servizi Sociali del Comune, cureranno lo stoccaggio e la successiva distribuzione dei prodotti alimentari ai nuclei famigliari del territorio comunale maggiormente colpiti dalla crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria.

“Nello spirito di solidarietà che anima la nostra comunità comunale auspichiamo – affermano ancora i consiglieri Fioroni e Ripepi – un’ampia adesione al progetto da parte di numerosi esercizi commerciali e cittadini al fine di garantirne la diffusione su tutto il territorio. Ad oggi ricordiamo, infatti, che sono già attivi da tempo autonomi progetti di spesa sospesa da parte del Tigre di Mantignana e della COOP di Ellera. In questo periodo di Crisi Economica legata all’Emergenza sanitaria COVID 19 un piccolo gesto di solidarietà di ALCUNI di NOI può rappresentare un grande aiuto per TANTII di NOI” – concludono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stella Chiara Fioroni e Mario Ripepi.