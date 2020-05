Irene Di Liberto, una poesia per sognare il Premio Letterario Zingarelli

Mamma, scrittrice, poetessa. Irene Di Liberto è una forza della natura e lo dimostra anche in questo periodo così complicato: origini siciliane ma da tantissimi anni cittadina di San Mariano, Irene sta collezionando risultati e riconoscimenti per le sue opere letterarie. Attualmente è in corsa per Premio Letterario Nazionale Zingarelli XII ed. “Parole per tutti” per la sezione “Poesia Inedita” con la sua opera “Libera(mente)”.

Irene ha deciso di raccontare questo periodo così particolare al blog d’informazione e cultura Sikelia. Nonostante questa fase, infatti, la scrittrice cerca di tirare su il morale a tutti: “La forza la trovo dentro di me. I luoghi dell’anima sono stanze inesplorate: più scavi e più c’è da scavare”.

Una spinta fondamentale la riceve da suo figlio Cristian, 11 anni: “In questo periodo ha mostrato un comportamento esemplare. I ragazzi sono molto meno abitudinari degli adulti. La mattina, come tanti studenti, segue le videolezioni, il pomeriggio lo dedica ai compiti. Stiamo approfittando di questo tempo per stare insieme un po’ più del solito perché, come tutti, eravamo sempre di fretta. Di sicuro, questo periodo di rivoluzione storica e socioeconomica gli ha insegnato a godere delle piccole cose e a comprendere che nulla di ciò che ci è stato elargito è scontato”.

Una grande forza e tanta simpatia che hanno permesso a Irene di partecipare alle finali di Miss Mamma Italiana nel 2018, concorso pensato per le madri tra i 25 e i 45 anni. Ora ci sono in ballo progetti importanti, tra i quali un libro uscito nell’agosto 2019, “Versi in volo” (Medinova editore), “una raccolta di poesie che indicano il mio percorso che coincide col percorso di tutti: amore, ostacoli, incertezze, buio, resilienza”. I proventi del libro sono interamente devoluti per l’installazione di panchine rosse antiviolenza: la prima è stata posizionata a Casteltermini, in provincia di Agrigento, cittadina natale di Irene. La seconda, invece, verrà installata a Corciano.