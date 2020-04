Corononavirus: in Umbria meno di 400 attualmente positivi

Si riducono a meno di 400, 398 (con un decremento di 36 rispetto a ieri) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Mentre i guariti sono 905 (+ 38). Emerge dai dati aggiornati alle ore 8 di sabato 25 aprile dalla Regione. Complessivamente sono 1.366 persone (+ 3, ieri era +1) le persone risultate positive al Covid-19. Questo a fronte di 31.939 tamponi (+ 1.415) fatti e analizzati. Risultano poi 101 clinicamente guariti (- 11) e 63 (+ 1) deceduti. Sono ricoverati in 113 (invariato), 18 (- 1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.081 (- 75) e 13.958 (+ 213) quelle uscite.