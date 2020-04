Contro l’emergenza Covid Jack Sintini allena online il benessere psico-fisico

Allenare il proprio benessere psichico per affrontare al meglio l’emergenza coronavirus. E’ l’obiettivo del corso online organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica in collaborazione con il campione di pallavolo Giacomo Sintini, Cavaliere al Merito della Repubblica italiana, oggi formatore e responsabile del settore Randstad Sport. Il corso, gratuito, “Affrontare la quotidianità nella fase di emergenza da Covid-19”, online giovedì 23 aprile, è stato progettato per l’aggiornamento formativo dei responsabili e coordinatori di uffici ed unità organizzative, dei componenti dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, dei responsabili della gestione risorse umane di Enti pubblici e privati.

“La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – sottolinea l’amministratore Alberto Naticchioni – è da anni molto legata a Giacomo Sintini, un vero campione nella vita e nello sport. Insieme abbiamo organizzato negli anni scorsi diverse iniziative formative. Jack ha scritto il libro ‘Forza e coraggio’ oltre a fondare l’associazione ‘Giacomo Sintini’ per finanziare con molta generosità progetti di ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma. Jack, la cui spontaneità e il cui entusiasmo sono contagiosi, ha lottato contro un male terribile ed ha vinto. Non si è mai arreso. Sono sicuro che il suo atteggiamento positivo e la sua energia siano stati determinanti nell’affrontare la malattia. Così come, oggi, possono essere di supporto per quanti stanno fronteggiando l’emergenza coronavirus. Con l’iniziativa formativa organizzata insieme vogliamo trasmettere un messaggio di coraggio e di speranza per superare l’emergenza pandemica che ha purtroppo colpito tante persone in tanti Paesi”.

Sintini, partendo dalla propria esperienza sportiva e personale ha approfondito secondo programma la “visione di prospettiva: allenarsi per migliorare e investire su noi stessi nel lungo termine, l’importanza dei social network e della coerenza di immagine privata e social, le ‘digital ability’ per affrontare la quotidianità”. “Rispondere alla chiamata della Scuola Umbra è stato per me un onore – ha detto Sintini all’inizio del corso online -, sono convinto che per fare formazione e portare valore sia necessario condividere esperienze. In questo momento, ho la fortuna di stare in salute ed avere una famiglia intorno a me. Abbraccio quanti invece oggi stanno attraversando un momento molto difficile. La più grande sfida della mia vita non è arrivata in campo. Quando mi hanno diagnosticato la malattia è stata la crisi più grave che ho dovuto fronteggiare. Il primo passo che ho cercato di compiere è stato fare squadra per arrivare al mio obiettivo: guarire. La più grande risorsa che abbiamo è la squadra”. In numerosi – sottolineano gli organizzatori – hanno seguito la formazione a distanza. Il corso, infatti, ha sfiorato quota 190 iscrizioni con partecipanti collegati non solo dall’Umbria ma da numerose regioni d’Italia, in particolare da Abruzzo, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia.