“Il negozio vicino”, ecco il progetto dei Giovani imprenditori di Confcommercio

Al via il progetto “Il negozio vicino”, l’iniziativa lanciata dai Giovani Imprenditori di Confcommercio Umbria che, riprendendo il progetto nazionale dei Giovani Imprenditori, ha l’obiettivo di aiutare cittadini e consumatori a trovare i negozi di vicinato che portano non solo spesa alimentare ma anche tutti gli altri prodotti a domicilio. Si tratta di una piattaforma web che dà visibilità agli esercizi commerciali che aderiscono da tutta Italia all’iniziativa, sia a quelli che oggi sono aperti al pubblico, sia a quelli che per ora possono realizzare solo il delivery, dando la possibilità al consumatore di ordinare telefonicamente e di ricevere direttamente i prodotti a domicilio.

”Sono molto fiera di questo progetto messo a punto dai giovani imprenditori del nostro sistema, che in questa crisi hanno messo a disposizione competenze, rete e passione per offrire uno strumento smart e digitale al servizio di tutti: associazioni, imprese, cittadini. Con Il Negozio Vicino siamo tutti un po’ meno distanti”, spiega Chiara Pucciarini, presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Umbria. “In questi giorni di grande difficoltà – aggiunge Chiara Pucciarini – i negozi di vicinato hanno dispiegato in modo straordinario il loro valore sociale sostenendo capillarmente l’Italia e le persone che sono più fragile, dalle città ai più piccoli paesi”.

Gli esercizi aderenti all’iniziativa sono consultabili all’indirizzo ilnegoziovicino.it, un portale web che dà visibilità, per città e per località, agli esercizi di vicinato di tutta Italia, quelli che oggi sono aperti al pubblico per i servizi essenziali e quelli che si sono reinventati per il delivery, dando la possibilità all’utente di selezionare l’impresa, di contattarla per effettuare gli acquisti e per richiederne la consegna a domicilio.

“Confcommercio – spiega Pucciarini – sostiene i negozi di vicinato non solo per il presente di emergenza, ma per il futuro del Paese. E il Gruppo Giovani, chiamato ad esprimere i valori dell’innovazione e della crescita nel Sistema Confcommercio, ha voluto contribuire a questa mobilitazione associativa con un progetto dedicato”. Aderire a ilnegoziovicino.it è completamente gratuito, sia per l’esercente che per l’acquirente. Per iscriversi o per ordinare basta un click www.ilnegoziovicino.it.