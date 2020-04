I satelliti Starlink di Elon Musk come stelle cadenti nei cieli dell’Umbria

Lo spettacolo nelle serate di isolamento forzato da Covid arriva dal cielo. Venerdì sera è stata avvistata da molti una serie di luci in movimento rettilineo da ovest-nordovest verso est-sudest a cadenza regolare, per diversi minuti.

Piccole luci visivamente simili alle stelle, che silenziosamente solcavano la volta celeste per poi scomparire all’orizzonte.

Non si tratta di ufo ma di satelliti, nello specifico satelliti Starlink di SpaceX, progetto di Elon Musk che punta ad aumentare la copertura internet sulla terra.

I satelliti Starlink, che operano in orbita bassa, a soli 550 chilometri di altitudine, riflettono la luce del sole, assomigliando dunque a piccole e silenziose stelle in movimento.

Sessanta di questi satelliti sono stati lanciati con un razzo Falcon 9 lo scorso 18 marzo, portando la costellazione a oltre 350. Entro fine anno ne saranno lanciati altri 180.

La striscia di satelliti dovrebbe essere visibile anche questa sera tra le 21.30 e le 22.45.