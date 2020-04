“Partendo dal fiume”, il viaggio interiore di Daniele Nucciarelli diventa un libro

Un viaggio interiore alla scoperta di se stessi, del proprio essere. È questo il senso profondo di “Partendo dal fiume”, il primo libro di Daniele Nucciarelli: giovane imprenditore perugino, Daniele ha deciso di scrivere questo testo su consiglio del proprio analista, il dottor Alberto Massarelli, che ne cura la prefazione.

Il libro, edito da “Kimerik”, è incentrato sulla storia di Gianni e Leo, due ragazzi protagonisti di una grande e intensa amicizia. I due trascorrono i loro pomeriggi in riva al fiume, fin quando, infelice per le incomprensioni che vive in famiglia, Gianni non decide di scappare di casa e rifugiarsi nel bosco. Vivere a contatto con la natura lo aiuterà a capire il senso della vita e a recuperare il rapporto con i genitori. Tornato a casa con una nuova consapevolezza, Gianni decide di condividere questa esperienza di crescita con l’amico di sempre. È così che Gianni e Leo decidono di iniziare un nuovo viaggio e, partendo dal fiume, affronteranno insieme il bosco alla riscoperta della vita.

Daniele Nucciarelli racconta com’è nata l’idea del libro: “‘Scrivi usando la capacità immaginativa…’ questo è ciò che mi fu chiesto di provare a fare. E così, un po’ per scherzo, un po’ per dovere, iniziai a scrivere ma giorno dopo giorno mi rendevo conto che era il mio io più profondo a dettare la storia, la mano andava da sola suggerita dall’anima”. In realtà la storia di Gianni e Leo non è altro che un mezzo per raccontare esperienze e sensazioni vissute dall’autore: “ I loro pensieri, i loro dolori e perplessità, le loro gioie e le loro esperienze sono ciò che ho vissuto, che sto vivendo e che vorrei vivere durante la mia vita. Un lungo cammino che li ha portati alla profonda conoscenza interiore, un cammino dettato dal flusso della vita a cui non possiamo opporci ma soltanto viverlo. Concetti forti ma espressi con parole semplici che, forse, proprio per questo vanno dritte al cuore”.

“Partendo dal fiume” è disponibile sul sito della casa editrice e sulle principali piattaforme online, da Amazon a Ibs (in formato classico e in versione E-book). Le copie fisiche saranno presto disponibili nelle principali librerie locali, ormai in fase di riapertura dopo l’ultimo decreto governativo. La parte del ricavato destinata a Daniele Nucciarelli verrà devoluta dall’autore al Comitato per la vita “Daniele Chianelli” Onlus per la ricerca e la cura delle leucemie, linfomi e tumori di adulti e bambini.