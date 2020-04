Continua la distribuzione dei buoni spesa a Corciano

Il bando per l’assegnazione dei buoni spesa nel comune di Corciano si è chiuso venerdì 10 aprile ed è iniziata in questi giorni la distribuzione alle famiglia.

“Le domande sono state quasi 400 e ne sono già stati distribuiti 220 – ci spiega l’assessore al sociale Sara Motti – si tratta di blocchetti con assegni da venticinque euro che possono essere spesi negli esercizi commerciali del territorio che hanno aderito all’iniziativa. I blocchetti hanno assegni per un importo da un minimo di duecento euro ad un massimo di seicento euro, in base al numero di componenti del nucleo familiare. A Corciano quasi tutti i maggiori supermercati e alimentari hanno voluto partecipare all’iniziativa.

Alle famiglie oltre ai buoni viene distribuita un’informativa con l’elenco dei negozi a cui fare rifermiento, gli orari di apertura, gli sconti che eventualmente applicano e se è possibile o meno la consegna a domicilio.

“Le richieste pervenute – continua Motti – vengono valutate degli assistenti sociali degli uffici di cittadinanza con un’istruttoria: si controlla l’autocertificazione, il reddito e l’anagrafe per poi procedere all’assegnazione dei buoni agli aventi diritto”.

Oltre a questa iniziativa nazionale il Comune si sta impegnando anche nella distribuzione dei pacchi alimentari. In collaborazione con “Corciano Mensa” infatti saranno distribuiti a breve anche prodotti dell’orto, pane, farina, prodotti da forno e olio, tutto prepararto dai fornitori che si occupavano delle mense nelle scuole corcianesi.

Per consultare l’elenco degli operatori che aderiscono ai buoni spesa cliccare QUI