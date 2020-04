La comunità islamica di Corciano dona sangue con l’Avis Perugia

Nei giorni scorsi una nutrita delegazione della Federazione Culturale Islamica Pace di Corciano si è recata al centro trasfusionale dell’Ospedale di Perugia per donare sangue. La campagna di donazione, che arriva anche per supportare il sistema sanitario in questo momento di emergenza.

Un ringraziamento speciale è arrivato dall’Avis comunale di Perugia in collaborazione con il quale si è svolta l’iniziativa: “Donatori di sangue…donatori di vita! Un gesto semplice che, mai come in questo periodo, è fondamentale per far sì che l’attività dell’Ospedale continui nel miglior modo possibile. Oggi vogliamo ringraziare il gruppo dei donatori della Federazione Culturale Islamica Pace di Corciano, che in questi giorni ha dato un grande esempio di solidarietà”.

L’Avis ricorda che in questo periodo le donazioni vengono effettuate esclusivamente su prenotazione e chi ha già dato la propria disponibilità verrà ricontattato a breve. Si può prenotare anche la donazione di plasma chiamando i numeri 3357908343 – 3472492230 o inviando un’email a prenotazioni.comunaleperugia@avis.it.