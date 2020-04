Il Comune di Corciano insieme a “Corciano Mensa” prepara pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà

In nome della solidarietà, molti soggetti stanno scendendo in campo. È il caso anche del Comune di Corciano insieme al Consorzio “Corciano A Mensa”, che si occupa del servizio delle mense scolastiche nel Comune di Corciano e dei servizi ad esso collegati, l’Orto Sociale e la Mensa solidale.

“Il Consorzio – spiega Sara Motti, assessore al Welfare e alla Scuola – ci ha proposto di riconvertire parzialmente il servizio solitamente svolto, ma in questo momento sospeso, per poter dare un aiuto concreto in questa difficile situazione a tanti nuclei familiari particolarmente colpiti dal blocco delle attività e dalla messa in cassa integrazione di milioni di lavoratori”. “L’idea – spiega Gianluca Tomassi, Presidente del Consorzio – è quella di utilizzare i fornitori all’ingrosso di generi alimentari che normalmente riforniscono le dispense delle mense scolastiche per creare dei pacchi famiglia settimanali con tutti i generi alimentari di più largo consumo di cui una famiglia può aver bisogno in questo momento, sollevandola così dalla spesa settimanale”.

A questi generi alimentari si aggiungeranno gli ortaggi prodotti da Umbria Verde nell’Orto Sociale di Mantignana, una realtà che durante l’anno produce a km zero gran parte degli ortaggi che servono alle mense e che sta continuando a produrre per fare in modo che tutto il lavoro fatto fino ad ora sui campi non vada perso e che la produzione possa essere programmata nei modi e nei tempi giusti per la ripresa dell’anno scolastico. La Cooperativa La Torre, inoltre, produrrà nei propri laboratori dei ciambelloni per la colazione da aggiungere ai pacchi e si occuperà delle consegne nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria previste in questo periodo di emergenza.

Le consegne verranno effettuate direttamente al domicilio dei nuclei individuati come più bisognosi dall’ufficio di cittadinanza del comune.

“Questo – riprende Motti – è un modo concreto con cui il Comune può restare vicino alle famiglie più in difficoltà, cercando di fare in modo che nessuno si senta abbandonato, dando un sollievo magari piccolo ma importante.

Il servizio partirà al più presto, espletati gli aspetti burocratici, venendo così incontro a tutte le richieste pervenute dalle famiglie corcianesi”.