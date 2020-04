Coronavirus, morto un 73enne di Corciano

Un uomo di 73 anni, residente nel comune di Corciano, è deceduto nel tardo pomeriggio di giovedì 16 aprile nella Unità di Terapia Intensiva per Covid-19. Era stato ricoverato al Santa Maria della Misericordia venerdì della settimana scorsa.

Si tratta del secondo decesso avvenuto nella giornata di oggi, il primo per quanto riguarda il comune di Corciano.

Il commissario dell’Azienda ospedaliera di Perugia Antonio Onnis ha espresso sentimenti di cordoglio ai familiari e alla comunità di Corciano mettendosi in contatto con il sindaco Cristian Betti.

“Ho appena ricevuto la telefonata – ha detto il sindaco Betti – che non si vorrebbe mai ricevere. Sono stato contattato dal Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Dottor Antonio Onnis che, con grande tatto e garbo, mi ha comunicato che purtroppo un nostro concittadino non ce l’ha fatta. In un momento così duro, e triste, tutta la comunità corcianese si stringe intorno alla famiglia, con il calore e l’affetto che ci contraddistingue. Ai suoi familiari le più sincere condoglianze da parte mia, di tutta l’Amministrazione Comunale, e dei corcianesi tutti”.