Coronavirus: continua in Umbria il calo degli attualmente positivi

Continua a scendere in Umbria il numero degli attualmente positivi al coronavirus. Alle 8 di questa mattina soono 826, 72 in meno di ieri secondo i dati forniti dalla Regione.

Sono infatti 1.329 persone (+7 dopo tre giorni di più uno) positive. I guariti sono 448 (+78) e 290 i clinicamente guariti (-26); i deceduti sono 55 (+1).

Attualmente sono ricoverati in 149 (-10), 33 (-4) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.905 (-91) e 9.838 (+484) quelle che sono uscite. Nel complesso entro le ore 8 del 16 aprile, sono stati eseguiti e analizzati 21.471 tamponi (+1.228).