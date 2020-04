CNA sulla fase 2: “Le imprese chiedono di tornare subito a lavorare”

“In Umbria, pur se tra mille difficoltà, il contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus è stato gestito nel migliore dei modi. Ma adesso è indispensabile la costituzione di un tavolo regionale per coordinare l’avvio della fase 2, quella della riapertura delle attività imprenditoriali. “

La richiesta arriva da Roberto Giannangeli, direttore di Cna Umbria. Il tavolo è considerato necessario per condividere le linee guida sulla sicurezza sanitaria già adottate e sottoscritte dalle parti sociali il 14 e il 24 marzo scorsi.

“Non è escluso – spiega CNA – che a queste linee guida nei prossimi giorni se ne aggiungano altre, viste le commissioni costituite allo scopo a livello nazionale. Perciò è ancora più necessario che si vada a istituire un tavolo regionale per assicurare che la riapertura delle imprese avvenga in sicurezza. Senza contare – avverte Giannangeli – che ci sono attività specifiche per le quali andrà previsto e concordato un diverso modello organizzativo del lavoro.” Secondo l’associazione, a un mese esatto dal lockdown imposto dal Governo, la riapertura delle attività rappresenterebbe la miglior garanzia per sconfiggere una paura che ormai non riguarda più solo il timore di ammalarsi, ma anche la preoccupazione di perdere gli attuali livelli di benessere.

“Proseguire oltre – continua Giannangeli – significherebbe perdere clienti e commesse e uscire dalle catene di produzione, anche globali, faticosamente conquistate al prezzo di copiosi investimenti, sacrifici, innovazione”. Lo stesso vale per il mercato locale delle imprese di Costruzioni: la primavera/estate, infatti, è il periodo in cui si concentrano i lavori di costruzione e/o riqualificazione edilizia e che producono la maggior parte del fatturato annuo del settore.

Infine è stato annunciato che a partire dalla prossima settimana e sulla base del decreto Liquidità, Cna e Fidimpresa, il confidi di emanazione, saranno in grado di assistere le imprese per semplificare i rapporti con il sistema bancario, anche mettendo a disposizione strumenti innovativi che vadano ad affiancare quelli più tradizionali.