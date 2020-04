Sindaco e giunta comunale portano piante di ulivo ai cimiteri di Corciano

In questi giorni di isolamento a casa un dolore che si aggiunge al sacrificio di tutti i cittadini è quello di non poter recarsi dai propri defunti per rendere loro omaggio. “Conosciamo la grande tristezza – recita il Comune di Corciano nella sua pagina Facebook – in questi giorni così difficili, di non poter portare un saluto ai propri cari defunti. Conosciamo la voglia di lasciare un segno, un pensiero, una testimonianza”.

Da qui l’iniziativa dell’amministrazione corcianese di portare una pianta di ulivo davanti a ogni cimitero corianese. Gli alberi poi verranno piantati come simbolo di speranza e segnale di una comunità che cammina unita.

Questa mattina il sindaco Cristian Betti e gli altri componenti della giunta comunale si sono recati nei cimiteri comunali per simboleggiare l’intera comunità: “In ricordo di tutti i nostri defunti – spiega il comune – da parte di tutti i cittadini corcianesi”.