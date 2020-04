Pegaso 2000: ricavi in crescita del 10% nel 2019

Pegaso 2000, società con sede a Corciano (PG) e filiali a Milano e Roma, leader nel panorama dell’Information Technology italiano per il mondo del Credit Finance, della Finanza Agevolata e del Money Market, ha presentato i dati preconsuntivi del 2019 con ricavi che superano i 6 milioni di euro (+10% rispetto al 2018) e segno positivo anche per Ebitda, oltre il 20%, e MOL vicino all’8%.

Incrementato di quasi un 10% anche il numero dei collaboratori che superano ormai le 70 unità.

Oltre ai numeri, sicuramente importanti per il buon andamento dell’azienda, Pegaso 2000 ha puntato e continua a puntare, oltre che su investimenti significativi, anche su progetti rivolti ai giovani quale, ad esempio, l’iniziativa delle “lauree Pegaso 2000” in collaborazione con l’Università di Perugia.

Un contest, finalizzato con specifiche borse di studio, per ricercare l’eccellenza accademica e stimolare i giovani alla ricerca del loro percorso professionale post-accademico.

Soprattutto indirizzato in un’ottica di mantenimento sul territorio di competenze e idee che guardino al futuro con innovazione e spirito di intraprendenza.

Nel 2020 non si arresta il processo di ricerca e sviluppo. Forti investimenti hanno dato vita alla realizzazione di agevolo.it, la piattaforma a disposizione di banche, Enti di garanzia (Confidi) che facilita l’accesso a tutte le iniziative di credito agevolato, in particolare al Fondo di Garanzia PMI tramite MCC (Mediocredito Centrale), oggi ancor più incentivato dal decreto Cura Italia appena emanato dal governo.

Nel sito dedicato a tutte le evoluzioni della Piattaforma www.agevolo.it, sarà facile comprendere il perimetro di copertura funzionale e tecnologico realizzato (Tranched Cover, Ismea, Fei, Bei, Nuova sabatini, Fondi di terzi, etc.).

“In un momento particolare come quello attuale, noi vogliamo dare un segnale di fiducia e speranza –commenta Franco Cicogna Amministratore Unico di Pegaso 2000 – e lo facciamo investendo in nuovi prodotti, nelle persone e nella loro qualità di vita professionale (attuale e futura), in tecnologie (Open Innovation, Fintech, ad esempio), in nuove partnership (che porteranno la nostra azienda a un’ulteriore crescita in termini di competenze funzionali e tecnologiche), dando così ancora più concretezza al brand che ormai rappresentiamo: tecnologia di umana qualità. Brand del quale siamo particolarmente orgogliosi”.