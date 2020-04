Tablet agli alunni, il preside Gambacorta ringrazia la Croce Rossa

“In questi giorni la Croce Rossa di Corciano, già impegnata in una inestimabile opera di supporto per la popolazione di questo territorio, ha consegnato ad alunne ed alunni sprovvisti di disposivi adeguati alla didattica a distanza quasi 50 tra notebook e tablet messi a disposizione dalla nostra scuola”. Lo scrive in una circolare il dirigente scolastico dell’Istituto Bonfigli di Corciano Daniele Gambacorta.

“Grazie alla Croce Rossa, quindi – prosegue il preside – molti nostri alunni potranno proseguire nei loro percorsi scolastici in modo più agevole e proficuo. La comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo B. Bonfigli ringrazia perciò con

tutto il cuore la Croce Rossa di Corciano e le sue straordinarie operatrici, augurando a tutte e tutti una Pasqua serena e concorde”.