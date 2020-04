Spaccia nonostante l’emergenza Covid-19, arrestato con due chili di droga

In questo periodo di emergenza sanitaria l’attività della Polizia locale di Corciano si è fortemente incrementata con servizi mirati al controllo degli spostamenti delle persone e al rispetto dei decreti governativi. Tuttavia non è cessata l’attenzione riservata a tutti i reati e soprattutto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di controllo a Ellera è stato notato un ragazzo che si trovava a bordo di un’autovettura. L’uomo, di nazionalità albanese e con precedenti penali, ha attirato l’attenzione degli agenti in quanto si trovava appartato in un parcheggio. Alla richiesta di esibire i documenti, il giovane ha iniziato a innervosirsi. Inoltre i poliziotti hanno notato che dall’auto fuoriusciva un forte odore di marijuana. A questo punto, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

All’interno dell’auto gli agenti hanno trovato una borsa contenente circa 2 Kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, due cellulari e denaro contante. La droga e le altre cose pertinenti al reato sono state sequestrate mentre l’uomo, K.E. di 24 anni, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sanzionato inoltre per non aver osservato le norme previste per il contenimento del coronavirus.