Anche a Pasqua cimiteri chiusi ma l’Agrimercato Faina porta fiori ai vostri cari

Continua l’impegno di Corcianonline per diffondere le iniziative di diversi esercizi commerciali che cercano di lavorare e, sopratutto, di aiutare i privati cittadini in questa situazione così delicata.

Vi segnaliamo quindi che in occasione delle festività pasquali il negozio Agrimercato Faina si è attivato con il comune di Corciano ed è stato autorizzato ad entrare nei cimiteri per portare i fiori sulle tombe dei vostri cari. Come da ordinanza i cimiteri infatti restano chiusi. “Abbiamo sentito tante persone addolorate per l’impossibilità di poter portare fiori ai propri cari nei giorni di Pasqua – ci spiega la titolare – quindi ci siamo attivati per poterlo fare noi al posto loro”.

I cimiteri raggiunti dal servizio sono:

– Corciano

– Mantignana

– Migiana

– Capocavallo

Il servizio di consegna è GRATUITO, verrà pagato solamente l’importo dei fiori.

Per chiunque fosse interessato le ordinazioni sono aperte fino a VENERDÌ 10 APRILE alle ore 12:00.

Per ordinare chiamare lo 075-6059663 oppure 342-1713128 oppure 347-6832028

Ricordiamo inoltre che Agrimercato Faina è disponibili anche per i vostri omaggi floreali con consegne a domicilio.