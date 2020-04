Coronavirus: frena ancora l’aumento dei contagi in Umbria

Ancora in calo, in base ai dati aggiornati alle 8 di lunedì 6 aprile, le persone positive al coronavirus in Umbria, 1.253 persone (+14 rispetto a ieri, +29 nelle 24 ore precedenti). I guariti sono 84 (+28) e 253 i clinicamente guariti (+11).

I deceduti sono 44 (+1 rispetto a ieri). Attualmente sono ricoverati in 205 (+1) e 46 (+1) in terapia

intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 4.482 (-94) e 5.959 (+296) quelle che ne sono uscite. Nel complesso entro le ore 8 del 5 aprile, sono stati eseguiti 12.573 tamponi (+215).

I dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è

stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria.