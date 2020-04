Edilizia scolastica, M5S: “Sblocco delle risorse, 500mila euro al Comune di Corciano”

“Continua lo sblocco delle risorse per l’edilizia scolastica degli istituti. Per l’Umbria è interessato il Comune di Corciano che per la scuola secondaria di primo grado avrà a disposizione 500mila euro per l’adeguamento sismico”.

Lo hanno riferito in una nota congiunta i portavoce umbri del M5S Tiziana Ciprini, Chiara Fioroni, Filippo Gallinella, Emma Pavanelli e Mario Ripepi nel comunicare la ripartizione dei fondi operata tra gli enti locali dei territorio che ne hanno fatto richiesta.

“Una buona notizia che arriva in un momento difficile per noi tutti ma in cui è fondamentale portare avanti il lavoro sul tema dell’edilizia scolastica. Garantire edifici sicuri ai nostri figli è priorità di questo Governo”.