Coronavirus e donne: ecco l’iniziativa dell’associazione Sovrapensiero

L’associazione Sovrapensiero, nata per sensibilizzare contro gli stereotipi, per la prevenzione delle discriminazioni e la cultura del rispetto, ha deciso raccontare l’emergenza coronavirus al femminile, con le sue sfide e battaglie quotidiane.

Il nuovo Coronavirus rischia infatti di aggravare la condizione di molte di loro spezzando equilibri già fragili ed esasperando le discriminazioni di genere a cui sono soggette.

Primo appuntamento con l’iniziativa denominata “EMERGENZA DONNA – L’altra faccia del COVID-19” è con il dr. Giuseppe Luzi, specialista in Ostetricia e Ginecologia all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

L’esperto rassicura le mamme sulla questione Covid19: “Fino ad oggi, come per altre infezioni passate (vedi la Sars), il virus non è trasmissibile al bambino. Non è mai stato ritrovato nel liquido amniotico nè all’interno del latte. Da studi cinesi, e anche dai pochi casi di mamme positive al Covid19 che hanno partorito qui in reparto ma anche in tutta Italia, si conferma la non trasmissibilità del virus al bambino”.

L’intervista integrale è consultabile al sito: http://www.sovrapensiero.it/