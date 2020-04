Aiuto a famiglie e imprese: maggioranza e opposizione unite per l’emergenza sanitaria

È stata riunita anche se in via ufficiosa la commissione bilancio del comune allargata a tutti i consiglieri e assessori. Una sorta di consiglio comunale con un solo punto all’ordine del giorno: valutare quali spazi finanziari esistono nel bilancio per recuperare e spostare ulteriori risorse comunali da destinare all’emergenza e le varie possibilità di intervento a breve e lungo termine per aiutare famiglie e piccole e micro imprese del territorio.

Importanti contributi di idee sono arrivati da tutte le forze politiche e la scadenza del 30 Aprile è stata indicata come utile a concretizzare azioni e approvare i provvedimenti da proporre al consiglio. Nel frattempo l’appuntamento ad aggiornarsi la settimana prossima e già in quella occasione contiamo di sviluppare tutte le idee messe sul campo. Un bel segno di unità di intenti in un momento davvero critico.