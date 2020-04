Una App contro lo spreco alimentare: a fine giornata la Magic Box con l’invenduto dei negozi

Cosiderando che 1/3 del cibo in condizioni normali viene sprecato e considerando la situazione attuale, in cui molte famiglie si trovano in difficoltà anche solo per fare la spesa, vogliamo parlarvi di un’applicazione che tenta di evitare lo spreco alimentare segnalando le attività commerciali che a fine giornata propongono a prezzi modici il cibo fresco invenduto. L’applicazione da scaricare si chiama Too Good To Go e ogni sera offre la Magic Box. Cosa c’è di magico? Lo spreco di cibo che si evita acquistando prodotti che i punti vendita avrebbero gettato via alla fine della giornata. Ciò che si trova nella Magic Box dipende volta per volta dalla disponibilità degli alimenti: scoprirai quello che hai acquistato solo nel momento in cui la ritirerai. L’app. conta più di 20mila utenti in tutta Italia.

A Corciano gli esercizi che aderiscono a questa inizativa per il momento sono:

Piacere Terra BIO (ritiro entro le 19:30 porta la tua busta per la spesa) Magic Box a 4,99 euro

Troverai prodotti freschi e biologici: spuntini, latticini, gastonomia, frutta e verdura.

Coop di Ellera (ritiro dalle 19:30 alle 20:00) Magic Box a 3,99 euro

Troverai gastronomia, latticini, frutta, verdura e prodotti confezionati a breve scadenza.