Buoni spesa alle famiglie in difficoltà: ecco come richiederli

Parte anche nel comune di Comune di Corciano l’erogazione di buoni spesa. “I buoni – spiega Sara Motti, assessore al Welfare – vanno ad aiutare i nuclei familiari, residenti nel territorio comunale, più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, con priorità per coloro che non sono assegnatari di sostegno pubblico”.

I buoni spesa sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nello specifico elenco pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Corciano. L’importo dei buoni spesa verrà erogato in un’unica soluzione correlata al numero dei componenti del nucleo familiare con un importo variabile fra un minimo di 200 euro ed un massimo di 600 euro.

Per accedere al buono spesa i destinatari dovranno presentare la domanda, compilando il modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Corciano e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica ufficio cittadinanza@comune.corciano.pg.it o tramite indirizzo Pec comune.corciano@postacert.umbria.it a partire dal 3 aprile 2020. Nel caso di assoluta impossibilità ad utilizzare i mezzi informatici descritti, è possibile telefonare ai seguenti numeri telefonici degli uffici di cittadinanza 075 5188300 oppure 075 5188374.

Gli uffici dell’Area Socio-Educativa procedono all’erogazione dei buoni spesa agli aventi diritto dando priorità ai nuclei familiari non assegnatari di altro sostegno pubblico (Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza – Naspi – Indennità di mobilità- Cassa Integrazione guadagni – e/o altri benefici connessi all’emergenza Covid) fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili. I buoni spesa verranno consegnati direttamente al domicilio degli aventi diritto nel giro di qualche giorno dalle associazioni Croce Rossa, Protezione civile e OVUS.

Voglio anche ricordare – riprende Motti – che questa soluzione non è la sola messa in campo dal Comune di Corciano per aiutare i cittadini più in difficoltà. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni del nostro territorio che quotidianamente svolgono attività di aiuto e supporto ai cittadini attraverso l’erogazione di pacchi viveri e di ogni altro genere di sostegno”.

I numeri delle associazioni da contattare per avere pacchi viveri o altro genere di sostegno sono i seguenti:

075 5188300 Servizi sociali

075 5188374 Servizi sociali

075 7750458 Centro operativo comunale

346 502 4453 Protezione civile Corciano

349 428 2115 Ovus pubblica assistenza

075 697 9111 Croce Rossa Corciano